İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu etkinliği gerçekleştirildi

Kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek için adım atan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde "İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu" etkinliği düzenledi.

İHBİR'den yapılan açıklamaya göre, İHBİR bünyesinde oluşturulan "İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu" kapsamında, ihracata ilk adımını atan girişimci kadınlara, etkinlikte, iş dünyasının başarılı kadın girişimcileri bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye'nin girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikayelerini yazmalarına destek olmak, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Kadınların iş hayatına daha fazla dahil olmaları adına böyle bir organizasyon yaptıklarını aktaran Taycı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok yerinde çok güzel ürünleri, projeleri, fikirleri olan başarılı iş kadınlarıyla karşılaşıyoruz. Ama birtakım imkansızlık ve yetersizliklerden dolayı ihracat pazarlarına açılamayan, nasıl başlaması gerektiği konusunda endişeleri olan birçok değerli hanımefendi ile karşılaştım. Düzenlediğimiz bu etkinlikle iş dünyasında değerli başarılar elde etmiş kadınların tecrübelerinin dinlenmesini istedik. Panelistlerimiz olarak hem ihracatta hem de iş dünyasında önemli başarılar sağlamış kadınları tercih ettik. Başarı hikayelerinden ilham alıp kendilerine bir yol haritası çizsinler istedik. Kadınlarımızı ihracatta ve ekonominin içerisinde biraz daha yukarıya taşıyabilmek için neler yapabileceğimizi istişare etmeyi amaçladık."

Bunun bir başlangıç olduğunu, benzeri organizasyonların devam edeceğini bildiren Taycı, "Kadınlarımızın çok daha başarılı işlere imza attığını ve daha güzel yerlere geldiğini, onların daha fazla değer yarattığını görmek bizlere çok büyük gurur ve onur veriyor. Kadınlarımız için bizler elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Kadınların başarısıyla G20'de Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Açıklamada, etkinlik kapsamında düzenlenen paneldeki konuşmasına yer verilen İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, işlerinde başarılı olan kadınların STK'lerde yer almasının önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bizler maalesef ki işlerimizde var olurken, buralara gelmekten çekiniyoruz. Oysa ki bizim önce kendimize güvenip STK'lere gelmemiz gerekiyor. Çünkü kadınların bu işlere kattığı değerin çok farklı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı yaşam, beslenme danışmanı Aslıhan Koruyan Sabancı ise, güçlü ve başarılı bir kadınla beraber olmanın çok büyük mutluluk olduğunu belirterek, 2006 yılında gıda hassasiyetlerini anladığını ve sağlıklı beslenme alanında dünyanın en iyi yemek kitabı ödülünü Türkiye'ye kazandırmanın çok büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, son 5 yıldır sadece ihracatla uğraştığını ve 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bizde 'kız çocuğu mutlaka eğitim almalıdır, işi-gücü olmalıdır, daha güçlü olmalıdır' mantığı vardı. Biz şu anda 1986 yılında kurulmuş, başında Türkiye ismi taşıyan Türkiye'nin ilk ve tek ayrı temsilcilikleri olan tek derneğiz. Kadınların başarısıyla G20 gibi bir yerde Türkiye'yi temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şölen Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çoban ise şirketlerinin 1989 yılında kurulduğunu ve 2009 yılından bu yana şekerli mamuller konusunda ihracat şampiyonluğunu ilerleten bir konuma geldiklerini belirtti.

Şirket olarak başarılı olmalarındaki en önemli faktörün birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Çoban, "Kadın bunu çok iyi yapıyor, herkesi anlayarak empati yapabiliyor. Kadınlar gözlem konusunda çok başarılı. Kadınlar fark yaratacak şeyleri kolayca bulabilir" değerlendirmesinde bulundu.