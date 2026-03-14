İhracata yeni finansman modeli: Sermaye piyasası araçları devreye giriyor

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana erişimini artırmak amacıyla yeni bir finansman modelini hayata geçireceğini açıkladı. Bakanlık, 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarının ihracatın finansmanında kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ihracatın finansman imkânlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelere bir yenisinin daha eklendiği belirtilirken, bu kapsamda girişimlere sermaye desteği sağlayacak yeni bir mekanizmanın devreye alınacağı ifade edildi.

Otomotiv sektörü için girişim sermayesi fonu kuruluyor

Yeni model kapsamında, “Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği” iş birliğinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 4 Mart 2026 tarihli bülteni ile “Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun kuruluşuna onay verdiği kaydedildi.

Fon aracılığıyla finansmana ihtiyaç duyan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapılması planlanıyor. Böylece büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sağlanarak hem şirketlerin gelişimine katkı verilmesi hem de ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Teknoloji odaklı dönüşüme destek

Bakanlık açıklamasında, oluşturulacak finansman kaynağıyla özellikle otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm sürecinde Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Fon kapsamında özellikle şu alanlarda faaliyet gösteren girişimler desteklenecek:

-İhracat potansiyeli yüksek ve ithalat bağımlılığını azaltabilecek sektörlerde faaliyet gösteren şirketler

-Yüksek katma değer üreten, teknolojik derinliği bulunan ve Ar-Ge kapasitesi güçlü firmalar

-Patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip girişimler

-İstihdam oluşturan ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler

-Elektrikli araç ve mobilite teknolojileri öncelikli olacak

Desteklenecek girişimler arasında özellikle otomotiv ve mobilite alanındaki ileri teknolojilerin ön plana çıkacağı ifade edildi.

Buna göre; batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri, akıllı ulaşım çözümleri, elektrikli araç bileşenleri, sensör teknolojileri, otonom sürüş sistemleri ve yazılım tabanlı araç teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimler öncelikli destek kapsamına alınacak.

Ayrıca otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi çözümleri geliştiren girişimlerin de fon tarafından destekleneceği belirtildi.

Bakanlık, girişim sermayesi yatırım fonu aracılığıyla ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının desteklenmesini ve sektör ekosisteminin güçlendirilmesini hedeflediklerini bildirdi.