İhracatçılara yeni nesil desteklere ve finansmana erişimin kolay yolu anlatıldı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) iş birliğiyle Adana'da düzenlenen Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, AKİB üyesi ihracatçıları güncellenen mevzuat ve hayata geçirilen desteklemeler hakkında sunumlar yaptı.

Etkinliğe Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Refik Onur Kılıçer, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri, bölge sanayicileri ve ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı.

“Yeni model zor dönemde ihracatın finansmanında önemli rol üstelenecek”

Toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, küresel kriz ortamında ihracatın tabana yayılması, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması ve yüksek katma değerli ihracat için finansmana erişim hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kıvanç, “Hayata geçirilen Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli böylesine zor bir dönemde ihracatın finansmanında önemli rol üstlenecektir” dedi.

Devlet kaynaklarının ihracatın sürdürülebilir artışının sağlanmasına ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması için seferber edildiğini belirten Başkan Kıvanç, “Yeni modelle birlikte tahsis edilen bu kaynakların tek çatı altında bütüncül bir şekilde hazırlanmasının firmalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacağına inanıyorum. Bildiğiniz üzere, yeni uygulama öncesinde firmalarımız, önce faaliyetlerine ilişkin harcamalarını yapıp sonrasında ihracat desteklerine başvuruda bulunuyordu. Bu da kendilerine ayrıca finansman yükü doğuruyordu. Eximbank ve İGE AŞ’nin devreye girmesiyle destek başvurusu kabul edilen firmalarımıza prefinansman imkânı getirildi. Böylece teminat sorununa çözüm bulunarak firmalarımızın krediye erişim işlemleri de hızlandırıldı” diye konuştu.

Yeni modelin ihracata yeni başlayacak firmaların yurt dışı pazarlara danışman gözetiminde daha stratejik bir şekilde girmesine imkân vermesinin önemli olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurtdışında daha hızlı büyümelerini de sağlayacağını ifade etti. Başkan Kıvanç, perakende sektörü için kurgulanan desteklerin Türk ihracatçılara yurt dışındaki ithalatçı firmaların kolay erişilebilmesine ve siparişlerinin bu platformlar üzerinden alınabilmesine imkân sağlayacağını dile getirdi.

“Mevzuatı sadeleştirdik, çok çeşitli destekleme oranlarını yüzde 50 ve 75 seviyesine çıkardık”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile güncel ekonomik ve ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

İhracatçılara verdikleri destekleri yeniden kurguladıklarını belirten Mehmet Ali Kılıçkaya, mal ihracatına yönelik yeni nesil destekleri detaylandırırken şunları söyledi: "Uygulamadaki 14 farklı mevzuatı sadeleştirdik, 15 sayfa ve 35 maddede yeniden hazırladık. Daha önce çok çeşitli olan destekleme oranlarını da yüzde 50 ve 75 seviyesine çıkararak iyileştirdik. Yeni nesil dediğimiz özellikle de e-ihracata dönük yenilikçi destekleri bu mevzuata dâhil ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, daha anlaşılır, sade ve işlevsel bir mevzuatı, geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe koyduk" dedi.

Yeni modelin anlaşılır, yalın, yenilikçi, esnek ve işlevsel olduğunu kaydeden Kılıçkaya, prefinansman desteklerinde başvuru sürecinin, “başvur, onay al, ödeme al, harca” aşamalarıyla ilerlediğini, e-ihracat paketinde dijital pazarlama, sipariş karşılama, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu ve çevrimiçi mağaza oluşturma desteklerinin hayata geçirildiğini söyledi.

“Hizmet ihracatında 10 sektöre 15 yeni destek sağlıyoruz”

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç ise yeni destek paketinde verim alamadıkları destek unsurlarını ayıkladıklarını, 10 ana sektöre yönelik 15’i yeni olmak üzere toplam 36 destek unsurunu uygulamaya koyduklarını belirtti.

2022 yılı Eylül ayı itibarıyla hizmet ihracatı tutarının 66,4 milyar dolar olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 85 milyar dolar düzeyine ulaşmasını beklediklerini ifade eden Erkoç, bilişim sektörüne sağlanan destekleri öne çıkardı. Erkoç, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara sağlanan desteklere, tekno hızlandırıcı ihracat projeleri, yurt dışı arama, e-ticaret siteleri ve platformlara bireysel üyelik, donatım ve yazılım kiralama desteklerinin dâhil edildiğini söyledi.

“Eximbank, İGE AŞ teminatıyla 2 bin 372 firmaya kredi kullandırdı”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de, sunumunda 1987 yılında kurulan ve Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olan bankanın ürün ve hizmetlerini anlattı. Eximbank’ın 2021 yılında 46,1 milyar dolar tutarında kredi ve sigorta desteği sağladığını, 2022 yılının Ekim ayı itibarıyla bu rakamın 37,2 milyar düzeyinde gerçekleştiğini kaydeden Güney, İGE AŞ teminatıyla kullandırılan kredilere ilişkin şunları söyledi: “Mal ve hizmet ihracatçılarına TL cinsinden kredi imkânı sağlayan bankamız, KOBİ’lere 20 milyon TL, KOBİ dışı firmalara 30 milyon TL’ye kadar kredi imkânları sunuyor. 28 Kasım itibarıyla İGE teminatıyla 2 bin 372 firmamıza toplam 11,05 milyar TL tutarında kredi kullandırdık.”

“İhracatçılara 4 ana prensipte hizmet veriyor”

Etkinlikte son konuşmacı olarak sahneye çıkan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise şirketin toplam krediler içinde ihracat kredilerinin payını artırma ve ihracat kredileri içinde ihracatçı KOBİ’lerin payını artırma amaçlarıyla kurulduğunu ifade etti. Akdeniz, “İGE AŞ, ihracat kredileri için kefalet vermek suretiyle ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırma, maliyetini azaltmak, çeşitlendirme ve sürdürülebilir kılma prensipleriyle hizmet veriyor“ dedi

İGE AŞ’nin değerlendirme yönteminin analitik modelde işlediğini aktaran Akdeniz, kredi notunun belirlenmesinde kritik faktörlerin kredi geri ödemeleri, limit doluluk seviyesi, çek ödemeleri, makul bir karlılık, makul bir borçluluk oranı ve sürdürülebilir nakit akışı olduğunu belirtti.

Akdeniz, 28 Kasım itibarıyla başvurusu kabul edilen 3 bin 264 firmanın 13 milyar TL’lik kredisine kefalet verdiklerini, hedeflenen kredi hacminin 25 milyar TL olduğunu söyledi. Yeni hamle olarak hazine ihracat destek paketi için çalışma yürüttüklerini bildiren Akdeniz, 1,75 milyar TL’lik kaynakla 25 milyar TL hacimli kefalet sağlama ve 26,31 milyar TL’lik kredi kullandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.