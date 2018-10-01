İhracatçının gündemi transit ticaret

01 Ekim 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018'in, bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Ayrıca, eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz." dedi.

TİM tarafından, bu yılın eylül ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,5 artarak 14 milyar 476 milyon 54 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına işaret etti.

Eylül ihracatında son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Böylece yılın 9 ayında ihracat yüzde 7 yükselerek 123 milyar 110 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde ise yüzde 7,6'lık artışla 165 milyar 56 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

170 milyar dolar hedefine az kaldı

Otomotiv sektörü eylülde de ihracat lideri

Miktar bazında ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 11,2 tona ulaştı. Geçen yılın eylül ayında 8,5 milyon tonluk ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Eylül 2018, şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

Bu yılın eylül ayında en fazla ihracatı 2,6 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün ihracatı, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı.

Otomotiv sektörünü 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yaşanan sektörler ise yüzde 95'le çelik, yüzde 65'le kuru meyve mamulleri ve yüzde 53'le diğer sanayi ürünleri grubu oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

İhracat pazarlarına bakıldığında, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 1,1 milyar dolarla İngiltere, 825 milyon dolarla İtalya ve 722 milyon dolarla Irak izledi.

Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında, eylülde geçen yılın aynı ayına göre AB'ye ihracat yüzde 24,7 artışla 7,3 milyar dolar oldu. AB'nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzak Doğu'ya ihracatta ise yüzde 100'lük artış dikkati çekti.

En çok ihracat gerçekleştiren iller ise 6,2 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 832 milyon dolarla İzmir, 646 milyon dolarla Ankara oldu.

İhracatını en fazla artıran il yüzde 690'la Osmaniye oldu. Ayrıca, eylül ayında ilk kez ihracat gerçekleştiren bin 277 firma ihracat camiasına katıldı.

"İhracat, milli bir mesele"

TİM Başkanı İsmail Gülle, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attıklarını belirterek, son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülle, 2018'in, bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğine işaret ederek, "Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Ayrıca, eylül ayı rakamlarına baktığımızda, yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz." dedi.

İhracatta ilk sırada 1,4 milyar dolarla Almanya'nın bulunduğunu bildiren Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, en büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek." ifadelerini kullandı.

Gülle, kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, Türk lirasının uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, toplam 5,1 milyar liralık ihracat Türk lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibarıyla Türk lirası ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5,6'sını oluşturdu. Yeni Ekonomi Programı'yla da ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Toplumun her kesimine, özellikle iş dünyasına ihracatın önemini anlatarak bu bilincin yerleşmesi için var gücümüzle çalışmalıyız."

"Transit ticareti gündeme aldık"

İsmail Gülle, 2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısının daha net görüleceğini söyledi.

Küresel hacmi önemli miktarlara ulaşan transit ticaret konusunu gündeme aldıklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Singapur'un, Hong Kong'un transit ticaret vasıtası ile ulaştıkları gelir düzeylerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki mevcut transit rejiminde, transit ticaretin ihracat tarafı ihracat rakamlarına eklenmiyor. Transit ticaret oldukça önemli bir ticaret usulü ve önemi daha da artacak. İlk etapta, transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması ve düzenli aralıklarla duyurulması için bir çalışma başlatmak üzere Ticaret Bakanlığı'mız ile irtibat halindeyiz. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında transit ticaretin önünün açılması ve ülkemize bıraktığı katma değerin artırılması için önerilerimiz olacak."

Kaynak: AA