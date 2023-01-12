İhracatın yıldızları ödüllerini aldı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülünü aldı.

EİB üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. olurken, şirket kimya sektöründe de birincilik gururu yaşadı.

En çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ödülünü Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. almaya hak kazandı. Şirket, en çok ihracat yapan firmalar listesinde de ikinci sıraya adını yazdırdı.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe ihracat şampiyonu, EİB genelinde de üçüncü oldu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın yüzde 42'sini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Dünyada bir resesyon beklendiğine değinen Eskinazi, şunları kaydetti:

"40 yıl sonra yeniden gündeme oturan enflasyondan, enerji krizine, ekonomik istikrarsızlığa kadar benzeri görülmemiş türbülanslı bir yıla hazırlanıyoruz. 2023 yılında ihracatımızda mevcut rakamlarımızı korumak için Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar dünyanın her noktasına sektörel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz, dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarının milli katılımını organize edeceğiz, alım heyetleriyle ihracatçılarımızın ithalatçı firmalarla yeni işbirliklerine imza atmasını sağlayacağız."

Ödül listesinde İzmir'den 38, Manisa'dan 7, Aydın'dan 5, Denizli'den 3, Muğla ve Uşak'tan 2'şer, Balıkesir'den 1 firma yer aldı.