İhracatta beklenti arttı

09 Temmuz 2018

Ekonomi Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

2018 yılının 2. çeyreğinde 107,3 ve 2017 yılının 3. çeyreğinde 126,5 olan İhracat Beklenti Endeksi, 3. çeyrekte 118 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi azalış yönünde zayıflatarak etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların yayılma endeksleri endeksi artış yönünde etkiledi.

İthalat beklentisi de arttı

İthalat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 11,5 puan, 2017 yılının 3. çeyreğine göre ise 6,8 puan arttı. 2018 yılının 2. çeyreğinde 101,6 ve 2017 yılının 3. çeyreğinde 106,3 puan olan endeks, 2018 yılının 3. çeyreğinde 113,1 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen

2018 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan, gelecek mevcut ithalat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği ve bu etkinin zayıfladığı gözlenmekte. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve birim ithalat fiyat beklentileri ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu.