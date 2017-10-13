İhracatta birim değer ağustosta yüzde 1,4 arttı

13 Ekim 2017

TÜİK, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 12,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 7,4 artış

İthalat birim değer endeksi ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 21,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.



İhracatta miktar endeksi yüzde 10,8 arttı

İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 21,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,5 arttı.



İthalat miktar endeksinde artış yüzde 7,4

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8, yakıtlarda yüzde 12,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Temmuz ayında 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 artarak, 2017 Ağustos ayında 151,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ağustos ayında 129,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2017 Ağustos ayında 145,4 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Temmuz ayında 148,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,7 azalarak, 2017 Ağustos ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ağustos ayında 127,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, 2017 Ağustos ayında 138,4 oldu.



Dış ticaret haddi 2017 yılı Ağustos ayında 106,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Ağustos ayında 113,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak, 2017 yılı Ağustos ayında 106,7 oldu.