İhracatta ‘Kara Nisan’

İhracatçıların uyarısının önemini ortaya koyan veriler Nisan ayı ihracatıyla ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü dış ticaret verilerine göre ihracat Nisan'da geçen yıla göre %17.2 düşüşle 19.32 milyar dolar, ithalat %4.5 düşüşle 28.16 milyar dolar oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre %43.9 artışla 8.85 milyar dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, maliyet artışlarının küresel pazarlardaki rekabetçiliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

TİM Başkanı Gültepe, “Maliyet artışları kurdaki artışın çok üzerine çıktı. Bu nedenle rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Müşterilerimiz hem bizim fiyat tutturamamamız hem de düşen lojistik fiyatlarının etkisiyle alımlarını rakip ülkelere kaydırmaya başladılar. Her zaman söylediğimiz gibi kurun en az enflasyon kadar artması gerekiyor ki Türk ihracatçısı rekabetçiliğini koruyabilsin. Yoksa pazar kaybetmeye devam ederiz. Kaybettiğimiz müşterileri tekrar kazanmak ise yıllarımızı alabilir” dedi.

4 aylık dış açık 43.4 milyar dolara çıktı

Verilere göre dış ticaret açığı yılın ilk 4 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre %33.2 artışla 43.4 milyar dolara yükselirken, ilk çeyrekte dış ticaret açığındaki artışta önemli etkisi olan enerji ve altın ithalatı Nisan'da bir önceki aya göre yavaşladı. Enerji ithalatındaki azalış kış aylarının geride kalması ve fiyat değişimleri de etki ederken, altın ithalatında bir önceki aya göre belirgin düşüş düzenleme ile ithalatın kısıtlanmasından kaynaklandı. Döviz talebinin de rekora çıktığı bayram öncesi haftada TCMB altın rezervleri haftalık bazda 3 milyar dolar düşüş yaşandı. İthalat kısıtları sonrası iç piyasadaki altın talebi son haftalarda artan bir hızda TCMB rezervlerinden karşılanıyor.

Öncü verilere göre ilk dört ayda ihracat, %3 azalarak 80.9 milyar dolar, ithalat %7.2 artarak 124.4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığını artıran başlıca kalemlerden enerji ithalatı Nisan ayında geçen yıla göre %35.8 düşüşle 5 milyar dolara indi. Enerji ithalatı aylık bazda 10 milyar dolara kadar yükselmişti. Dış ticaret açığını artırıcı diğer bir kalem olan altını da içeren kıymetli ve yarı kıymetli metaller ithalatı ise Nisan'da 1.54 milyar dolar oldu. Yılın ilk dört ayında toplam 13 milyar dolar altın ithalatı gerçekleşti. Böylece yılın ilk dört ayında geçen yılın yarısı kadar altın ithalatı yapılmış oldu. Verilere göre tüketim malı ithalatı ilk dört ayda %66.6 artışla 13.8 milyar dolara ulaştı.

Avrupa’daki düşüş 5 milyar doları buldu

Otomotiv 2,7 milyar dolarla Nisan ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Kimya 2,4 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,5 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artışla 1,56 dolara yükseldi. En çok ihracat yapılan ilk 5 ülkede Mart ayına göre 1 milyar dolar kayıp var. AB üyesi ülkelerde 2, AB ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde kayıp 3 milyar doları buldu.

Parite nedeniyle 4 aylık kayıp 972 milyon dolar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe birim ihracat değerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artışla 1,56 dolara yükseldiğini söyledi. Paritenin uzun bir aradan sonra ihracata pozitif yansıdığını bildiren Gültepe, “Nisan ayında parite etkisi 152 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yıl başından bu yana parite etkisi sebebiyle 972 milyon dolarlık bir kaybımız var” dedi. Gültepe, “Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yılbaşından beri yapılan indirimler, maliyetlerin düşürülmesinde ihracatçımızın elini rahatlattı” dedi.