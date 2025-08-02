Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat açıklamalarında mal ihracatında temmuz ayında 25 milyar dolarla rekor kırıldığını belirtirken, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 oranında düşüşle 6,4 milyar dolar olduğunu belirtti. Bakan Bolat, son 9 ayın en düşük ticaret açığı verildiğinin de altını çizdi.

İthalat yüzde 5,4 artışla 31,4 milyar dolar olarak açıklandı. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve ABD olarak açıklandı.

İthalatın artış hızı yavaşladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Cumhuriyet tarihimizin, yani 102 yılın en yüksek aylık mal ihracatı rekoru kırılmıştır.

* Tarihimizin en yüksek yıllık bazda mal ihracat rekoru da 2025 yılı temmuz ayında kırılmıştır.

* Temmuz ayında, ithalatın artış hızı yavaşladı.

* 2025 yılının ilk 7 ayının 6’sında, mal ihracatımız geçen yılın aynı aylarına kıyasla artış gösterdi.

* Temmuz ayında ihracattaki büyük artış ve ithalat artışındaki yavaşlama sonucunda dış ticaret açığı da azaldı, son 9 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı elde edildi.

* Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi, son 9 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranı elde edildi.

İlk 7 aylık veriler

* Mal ihracatı ilk 7 ayda, yüzde 5,2 artış ile 156,4 milyar dolara yükseldi.

* Mal ithalatı ilk 7 ayda, yüzde 6,9 artış ile 212,2 milyar dolar oldu.

* Dış ticaret açığı, ilk 7 ayda yüzde 12,2 artış ile 55,9 milyar dolar oldu.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı, ilk 7 ayda yüzde 73,7 oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı

* Mal ihracatı son 12 aylık dönemde, yüzde 3,1 artış ile 269,4 milyar dolara yükseldi.

* Mal ithalatı son 12 aylık dönemde, yüzde 4,1 artış ile 357,7 milyar dolar oldu.

* Dış ticaret açığımız son 12 aylık dönemde, yüzde 7,3 artış ile 88,3 milyar dolar oldu.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı, son 12 aylık dönemde yüzde 75,3 oldu.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

- Almanya: 2 milyar Dolar

- Birleşik Krallık: 1,7 milyar Dolar

- ABD: 1,6 milyar Dolar

En fazla ihracat yapılan sektörler

- Motorlu Kara Taşıtları: 3,4 milyar Dolar

- Kazanlar ve Makineler: 2,3 milyar Dolar

- Elektrikli Makineler: 1,6 milyar Dolar

Ürün grupları bazında ihracat

- Ara Malları: 12,8 milyar Dolar

- Tüketim Malları: 7,9 milyar Dolar

- Yatırım (Sermaye) Malları: 3,7 milyar Dolar

TL ile ihracat verileri

Türkiye'nin 2025 yılı temmuz ayında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 165 olurken; TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 39 bin 525 olarak açıklandı.

Aynı dönemde TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.