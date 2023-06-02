İhracatta tüm zamanların rekoru

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon Dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, %14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar,

İthalat, %16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,

İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.