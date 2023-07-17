İhracattaki daralmayı aşmak isteyen Türk moda endüstrisinin gözü Almanya ve ABD’de
Türk moda endüstrisi ana ihraç pazarı Avrupa’daki resesyon nedeniyle 2023'ün ilk yarısında ihracatta yaşadığı yüzde 7’lik daralmayı aşmak için dünya hazırgiyim ithalatının üçte birini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da düzenlenen iki fuara katılarak yeni ihracat bağlantılarının zeminini bulmaya çalışacak.
Almanya’da 18-19 Temmuz 2023 tarihlerindeki Munich Fabric Start the Source Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle yapacaklarını kaydeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, aynı tarihlerde ABD’nin New York şehrinde ise, PV Manufacturing New York Fuarı’nda Türk moda endüstrisinin ihracatını artırma çabası içinde olacaklarının altını çizdi.
“Avrupa’ya ihracatta mevcudumuzu koruyup ABD pazarında ihracat payımızı artırmak istiyoruz” diyen Sertbaş, “Türk moda endüstrisi Almanya'da üçüncü büyük tedarikçi konumunda. Ancak, Avrupa'da resesyon yaşanıyor. Avrupa dışında ihracatımızı artırabileceğimiz en önemli pazar ABD olarak öne çıkıyor. Biz de ABD’yi hedef pazar olarak belirledik. ABD’nin hazırgiyim ithalatından yüzde 1 civarında olan payımızı yüzde 5’e çıkarmak için ABD’ye daha yoğun bir pazarlama stratejimiz olacak" dedi.