İhtiyaç kredisi faizlerinde dikkat çeken düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para istatistiklerini dün açıklamıştı.

Buna göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 27 Eylül ile biten haftada 208 milyar 981 milyon 616 bin lira artışla 18 trilyon 407 milyar 612 milyon 792 bin liraya çıktı.

Faizlerin genel olarak gerilediği 27 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 60'ın altına indi.

Ticari kredilerde ve ihtiyaç kredilerinde gerileme izlendi. Ticari krediler yüzde yüzde 59,6 seviyesine gerilerken en sert düşüş ihtiyaç kredilerinde görüldü.

İhtiyaç kredi faizleri yüzde 70,8 ile son beş ayın en düşük seviyesini gördü.