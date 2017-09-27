IKBY'ye yaptırımların Türkiye'yi fazla etkilemeyeceği belirtiliyor

27 Eylül 2017

Ekonomistler, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun etkilerine ilişkin açıklama yaptılar.

Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics'in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumunun ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağını belirten Jackson, "Türkiye ekonomisinin geneline bakılınca etki küçük olur. Türkiye, petrol ve doğal gazının çoğunluğunu Rusya ve İran'dan ithal ediyor, Irak'tan değil" dedi.

Jackson, Türk Lirası'nda oldukça küçük hareket görüldüğünü ifade ederek, "Türk Lirası'ndaki zayıflama hisse senedi piyasasına kıyasla çok daha düşük seviyede gerçekleşti. Geçen aydan bu yana Türk Lirası'ndaki zayıflama yüzde 2'nin altında. Türk finansal piyasalarının politik şoklardan hızlıca toparlanabilmesini dikkate alıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Karşılıklı ekonomik etkileri oluşabilir"

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de, "IKBY'nin hızlıca referandum sonucunu bağımsızlık ilanına götürmeyeceği konusunda bir konsensüs mevcut." dedi.

Türkiye'nin IKBY'ye uygulayabileceği olası yaptırımların karşılıklı ekonomik etkilerinin oluşabileceğine işaret eden Ash, şunları kaydetti:

"Yerel para cinsinden satışlar ve döviz cinsinden portföy alımları oldukça dengeli. Merkez Bankası ortalama finansman faizini yüzde 12 seviyesinde tutmak yönünde istekli. Fakat enflasyon yükseliyor ve cari açık artıyor. Cari açığın finansman kalitesi de şu anda zayıf."

"Bölgedeki düzeni sarsan, Türkiye'nin tamamen karşı olduğu bir gelişme"

London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya ise referandumun jeopolitik açıdan direkt ve negatif etkisi olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki düzeni sarsan, Türkiye'nin tamamen karşı olduğu bir gelişme. Ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri operasyon riski Türk lirasında sınırların gerilmesine yol açabilir, aşağı yönlü bir çalkantı yaratabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA