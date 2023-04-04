İki genç girişimciden askıda ped hizmeti

Başak Nur GÖKÇAM

Deprem bölgesindeki en temel insani ihtiyaçlardan biri de hijyenik ürünlerin temini. İlk günlerde sıkça dile getirilen bu ihtiyacın karşılanmasında ise sürdürülebilir yardım sağlamak büyük öneme sahip. ‘Askıda Ped’ kampanyası ile bölgedeki ped temini için çalışmalarına devam eden hijyenik ped markası Beije, şimdiye kadar 531 bin 210 adet ped bağışı topladı. Beije, iki genç Türk girişimcinin bundan 3 yıl önce kurduğu bir girişim. Temelinde bağış felsefesinin olduğu bu girişim, tamamen organik malzemelerle sürdürülebilirliği esas alan bir üretim felsefesiyle Türkiye’deki hijyenik ped rekabetinde farklı bir kulvar açmış durumda.

Birlikten kuvvet doğdu

Dünya Bankası verilerine göre, dünya çapında 500 milyon kişinin menstrüel hijyen yönetimi için yeterli olanaklara erişimi bulunmuyor. Beije Kurucu Ortağı Naz Özbek, “Türkiye’de de durum çok farklı değil maalesef. Kadın hijyen ürünlerine erişemeyen kız çocuklarının eğitim hayatlarına devam edememeleri, kadınların regl dönemlerinde toplumdan kendilerini izole etmeleri gibi sorunlar var. Deprem bölgesinde ise durum daha da ciddi” diye konuştu.

Deprem bölgesinde ped bulmanın zor olduğunu ve bazı kadınların isterken utandığını belirten Özbek, koşullar sebebiyle de en son akla gelen başlıca ihtiyaçlardan birinin ped olduğunun altını çizdi. Özbek, “Hijyen koşullarının uygun olmadığı bir ortamda da kadınlar ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu noktada deprem sonrası aklımıza ilk gelen “Askıda Ped” uygulamamız oldu. Askıda Ped uygulamamızı, ilk olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerde veya köyler/kırsal kesimlerde yer alan okullara yönelik başlatmıştık. Ama deprem sonrası, bu işi tek başımıza yapmamızın çok zor olacağını ve sonunda hiçbir ihtiyaç sahibine de ulaşamayabileceğimizi düşünerek, konuyla ilgili hızlıca bir çalışma başlattık. Mor Dayanışma, Ahbap Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, İhtiyaç Haritası ve Temel İhtiyaç Derneği’nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladık” dedi.

Hem abonelerden hem de kurumsal firmalardan ped bağışı aldıklarını belirten Naz Özbek şu bilgileri verdi: “Depremden itibaren toplam 531 bin 210 adet ped bağışı yapıldı. Bunlardan 362 bin 450 adedi bölgeye gönderdik . Kalan 168 bin 760 adet pedi ise İBB aracılığıyla bölgeye göndermeyi planlıyoruz.”

Beije Kurucu Ortağı Doruk Akpek ise “Deprem bölgesinde afetzedelerin hayatı normale dönene kadar tüm insani ihtiyaçlar gibi ped de ihtiyaç olmaya devam edecek” diye konuşan Akpek, yardımın sürdürülebilir olması gerektiğini ekledi. Akpek, Beije’in kurulduğu günden beri kârının yüzde 8’ini regl yoksulluğuyla mücadeleye ayırdığını da ekledi. Şirket eğitim çalışmalarına da imza atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zafer Mahalle Evi’nde ‘İlk Regl Eğitim’ adlı projeye başlayan Beije, ilk regl dönemindeki önemli noktaları anlatıyor.

Beije’in hikâyesi nasıl başladı?

Naz Özbek ve Doruk Akpek, temiz içerik ve vegan ped markası kurma hayaliyle yola çıkarak Ocak 2020’de Beije’i kurdu. Eşitlik ve adalete giden yolun, sosyal değişimin parçası olduğunu belirten Özbek ve Akpek, markalarının temeline ise bağış felsefesini alarak çalışmaya devam ediyorlar. Tamamen organik ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı hedefleyen Beije, ürünlerini “Regl olmanın doğaya ve bedenine en saygılı hali” olarak tanımlıyor.