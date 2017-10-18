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İki ilde doğalgaza indirim

Gümüşhane ve Bayburt için 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak doğalgaz tarifesinde yüzde 9 indirime gidildi.

İki ilde doğalgaza indirim
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Gümüşhane ve Bayburt'ta doğalgaz tarifesinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 9 oranında indirim yapıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKSA Doğalgaz Gümüşhane-Bayburt Bölge Müdürü Rahime Meydan, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının doğalgaz kullanmaya başlaması, yeni konutların tümünün doğalgaza uyumlu inşa edilmesi ve tamamlanması ile doğalgaz tüketimi arttı. Artan bu kullanımı da gaz satış fiyatını dengeledi."

Kaynak: AA

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