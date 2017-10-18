İki ilde doğalgaza indirim
Gümüşhane ve Bayburt için 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak doğalgaz tarifesinde yüzde 9 indirime gidildi.
Gümüşhane ve Bayburt'ta doğalgaz tarifesinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 9 oranında indirim yapıldığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan AKSA Doğalgaz Gümüşhane-Bayburt Bölge Müdürü Rahime Meydan, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, şunları söyledi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının doğalgaz kullanmaya başlaması, yeni konutların tümünün doğalgaza uyumlu inşa edilmesi ve tamamlanması ile doğalgaz tüketimi arttı. Artan bu kullanımı da gaz satış fiyatını dengeledi."
Kaynak: AA