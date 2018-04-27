İki şeker fabrikası daha satıldı

27 Nisan 2018

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine bugün devam edildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Erser Grup Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 199 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklif 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubundan geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesine teklif veren olmadı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde teklif veren olmadı.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Kastamonu Ortak Girişim Grubu ve Şeker Ortak Girişim Grubu katıldı.

İhalede, komisyon tarafından belirlenen 119 milyon 600 bin liralık tutarda teklif veren katılımcı çıkmadı.

Söz konusu ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Kaynak: AA