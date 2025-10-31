İki torun 23 milyon sterlin temettü aldı

70 yıl önce İngiltere'de ilk striptiz kulübünü açan ve yetişkinlere yönelik dergiler çıkaran Paul Raymond’ın bıraktığı miras katlanarak büyüyor.

Raymond’ın 2008’deki ölümünün ardından miras kalan Soho Estates, Londra’nın West End bölgesinde yüzlerce ofis, bar, mağaza ve restoranın sahibi konumunda.

Paul Raymond’ın torunları Fawn ve India Rose James, 1 milyar sterlin (55 milyar TL) değerindeki Soho Estates imparatorluğundan rekor kira gelirlerinin ardından 23 milyon sterlin (1.27 milyar TL) temettü kazandı.

(Fawn ve India Rose James)

Şirket tarihinin en yüksek seviyesi

2024 Nisan-2025 Mart döneminde şirketin kira gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 44 milyon sterline (2.43 milyar TL) ulaştı. Bu rakam, şirket tarihinin en yüksek seviyesi oldu. Artış, Warner Bros ve Skyscanner gibi devlerin yer aldığı Ilona Rose House binasının tamamen kiralanmasıyla sağlandı.

Ziyaretçi sayısındaki artış ve yüksek doluluk oranları da gelir performansını destekledi. Şirket, boşalan kiralık alanları “eşit veya daha avantajlı koşullarda” hızla yeniden kiraladığını açıkladı.

Zarar azaldı, temettü rekoru geldi

Soho Estates’in vergi öncesi zararı, önceki yılın 20 milyon sterlininden (1,1 milyar TL) 6 milyon sterline (332 milyon TL) geriledi. Şirketin mülk portföyü değeri 1,1 milyar sterline (61 milyar TL) yaklaşırken, faiz oranlarındaki düşüşün gayrimenkul değerlerini toparlamaya başladığı belirtildi.

Yönetim kurulu, güçlü nakit akışı ve yüksek doluluk oranları sayesinde 23 milyon sterlinlik (1.23 milyar TL) temettü dağıtma kararı aldı. Bu tutarın büyük kısmı, Raymond’ın torunları Fawn (39) ve India Rose James (33)’e gitti.

(Paul Raymond ve uyuşturucudan ölen kızı Debbie)

Striptiz kulübünden emlak imparatorluğuna

Paul Raymond, 1960’ta Londra’daki Raymond Revuebar adlı striptiz kulübünün kazancıyla binanın tapusunu 14 bin sterline (774 bin TL) satın almış, 1970’lerdeki emlak durgunluğunu fırsata çevirerek Soho bölgesinde her hafta yeni binaların sahibi olmuştu.

Bugün Ronnie Scott’s Jazz Club, Kettner’s ve Soho House gibi popüler mekanlar da Soho Estates’in mülkleri arasında yer alıyor.