İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez: Servet vergisine karşıyım

Recep Erçin

Kümesteki kazları yolarken diğer kazların ortalıkta gezindiğini ifade eden Eğilmez, servet vergisini dile getirmek yerine kayıt dışı alana yönelinmesi gerektiğini dile getirdi. T24’ün 15. yılı vesilesiyle düzenlenen konferans kapsamındaki oturumda konuşan Eğilmez, 35 yıldır yapısal reform ifadesini kullanıp bir de üzerine kitap yazdıktan sonra bunun nihayet hükümetlerin gündemine girdiği mesajı verdi.

20 bin dolar gelir istatistiki hayal

Türkiye’nin OVP sonunda 20 bin dolar kişi başına düşen gelire ulaşması konusunun istatistiki bir hayal olduğunu anlatan Eğilmez, “TL bazında milli gelir büyüklüğünü nominal alarak baskılanan dolar kuruna bölüyorsunuz. Mültecileri katmadan aldığınız nüfusa göre bunu buluyorsunuz” dedi. Eğilmez, kayıt dışılıkla mücadele ederken vatandaşın yastık altı birikiminin hedeflenmesinin Türkiye gerçekleri ile bağdaşmadığını ise şu sözlerle anlattı: “Anadolu kadını kolundaki bileziği vermek istemez. Eşinin işleri kötü gittiği zaman onu verir ama geri almak kaydıyla. İşler düzelince o yerine konur.”

Türkiye de Fenerbahçe gibi örnek oluyor

21. yüzyılda ekonomi bilimi evrensel kalsa da evrensel bir ekonomi politikası olmayacağını ifade eden Eğilmez, “Biz dünyaya uyamadık ama dünya bize benzemeye başladı. Bu iyi bir haber. Türkiye enflasyon artarken faiz indirdi. Ben biraz Fenerbahçe gibi görüyorum. Kaleciye geri pas vererek oynayan bir takım var” diye konuştu. İngiltere’de bazı takımların da bunu yapmaya başladığını esprili bir dille anlatan Eğilmez, yapılan OVP’lerin sonucunda bir şey görememekten yakındı.

Tütündeki kaçak 130 milyar lira

Mahfi Eğilmez’in yer aldığı oturumda vergi uzmanı Emrah Akın, özellikle kayıt dışı tarafta tütüne dikkat çekti. Ülkeye giren kaçak tütün ürünlerinin 130 milyar lirayı bulduğunu aktaran Akın, Türk vatandaşlarının yurt dışından aldıkları tütün ürünlerin de her yıl 8 milyar dolar ödendiğini bildirdi. Sadece tütün özelindeki durumun cari denge ve kayıt dışılıkta yarattığı etkiye dikkat çeken Akın, tütün ürünlerindeki maktu vergi oranlarında yapılan düzenleme sayesinde enflasyonist etki yaratmadan vergi gelirlerinin artırılabildiğini anlattı. Akın, program kapsamında yeni gelir ihtiyacı doğacağı için ilave vergisel düzenlemeler beklenebileceğini sözlerine ekledi.

Batı değil ama Türkiye hazır

2023 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol da T24 etkinliğinin konuşmacıları arasındaydı. “Yeni düzensizlik” başlığı altında bir konuşma yapan Zarakol, 2018 küresel finansal krizinden sonra Batı’da bir güvensizliğin baş gösterdiğini anlattı. “Liberal uluslararası düzeni nasıl kurtarabiliriz?” sorusunun gündeme geldiğini anlatan Prof. Dr. Zarakol, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle birlikte ABD ve AB başta olmak üzere Batı’nın birlikte hareket etmesinin “kurtarılabilir” umudunu ortaya çıkardığını söyledi. Fakat geçen süreçte bu durumu kabullenme ve liberal küresel düzenin kurtarılamayacağı görüşünün ağır bastığını kaydeden Zarakol, Küresel Batı, Rusya-Çin ve Küresel Güney olmak üzere üç parçalı bir dünya jeopolitiğinin oluştuğunu not etti. Zarakol, 21. yüzyılın Soğuk Savaş dönemi gibi olacağını vurgulayarak, Batı’nın psikolojik olarak buna hazır olmadığını ama Türkiye’nin hazır olduğunu vurguladı.