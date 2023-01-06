İLBANK, 2022'de 4,6 milyar liralık 620 projeyi hayata geçirdi

İLBANK Genel Müdürü Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022'nin gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynakları kullanarak yerel yönetimlere destek açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu dile getirdi.

İLBANK'ın öz kaynaklarından geçen yıl kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerinde önemli yatırımları hayata geçirdiğini anlatan Büyük, yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla içme suyu, atık su, yol, jeotermal ve bisiklet yolu, gürültü bariyeri, çevre dostu sokak, yeşil yürüyüş yolu gibi projeleri tamamlayarak vatandaşlarla buluşturduklarını bildirdi.

Büyük, "2022'de Türkiye genelinde, 50 atık su, 95 içme suyu, 126 üstyapı, 107 şehircilik ve 242 diğer altyapı yatırımı olmak üzere, 4,6 milyar liralık 620 projeyi hayata geçirdik. 22,2 milyar liralık 870 projemizin ise yapım çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımları ile sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliği projelerini de hayata geçirdiklerini anlatan Büyük, son dönemde iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerde ilk andan itibaren sahada olduklarını, vatandaşların temel ihtiyacı olan su ve diğer hizmetlere en kısa sürede kavuşmaları için teknik ve mali destek sağladıklarını söyledi.

Kayıp kaçakla mücadele, entegre kentsel su yönetimi gibi yenilikçi kentsel altyapı, enerji tasarrufu, akıllı aydınlatma gibi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, akıllı ulaşım gibi geleceğin şehirleri projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini de aktaran Büyük, bankanın öz kaynaklarından sağlanan kredinin yanı sıra, uluslararası finansmanla da yerel yönetimlere katkı sunduklarını belirtti.

535 altyapı projesine uluslararası finansman sağlandı

İLBANK'ın farklı uluslararası kuruluşla aynı anda çalışma tecrübesi bakımından Türkiye'nin en önemli kurumlardan olduğunun altını çizdi.

Bankanın, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Fransız Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile yerel yönetimlere finansman temini yönünde çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Büyük, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede mevcut proje portföyümüzün büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar euro düzeyinde olup, iklim duyarlı çevresel altyapı, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kentsel dirençlilik, afet riskleri ile mücadele başta olmak üzere çok farklı sektörlerde 535 altyapı projesine uluslararası finansman sağlandı. İLBANK olarak, uluslararası finansman temin sürecinde, bugüne kadar 25 ilde 34 yerel yönetime ait 276 projeyi tamamladık ve yaklaşık 800 milyon euro finansman kullandık. "

"Yaklaşık 180 milyon euro harcama yapıldı"

Büyük, önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar çerçevesinde uygulanan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanan ya da tamamlanması öngörülen 108 proje bulunduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"19 ilde 29 idareyle tamamladığımız projeler karşılığında 19 milyon eurosu hibe ve 171 milyon eurosu kredi olmak üzere toplam 190 milyon euro kaynak yerel yönetimlerce kullanıldı. Tamamlanan ve devam eden projeler çerçevesinde 2022 yılı içerisinde toplam yaklaşık 180 milyon euro harcama yapıldı.Tüm bu rakamlar bizlere İLBANK'ın uluslararası finansman alanındaki dinamik yapısını ve oluşturduğu kapasiteyi göstermektedir. Oluşturduğumuz kurumsal altyapı ve uluslararası kuruluşlarla geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde yerel yönetimlerimizin ihtiyaçlarını ülkemizin kalkınma ve yatırım öncelikleri ile uyumlu bir şekilde karşılamaya devam edeceğimizi umuyorum."

Genel Müdür Büyük, 2022'nin, yeni finansman paketleri için uluslararası kuruluşlarla yoğun müzakere sürecini yürüttükleri bir dönem olduğuna işaret ederek, geçen yıl çok önemli mesafe kaydettiklerini bildirdi.

Toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar euro olan 6 yeni finansman paketi için müzakere sürecinde nihai aşamaya gelindiğini kaydeden Büyük, söz konusu paketler için bu yıl içerisinde finansman anlaşmalarının imzalanması ve 2023 sonu 2024 başı itibarıyla ihale süreçlerinin tamamlanarak yapım aşamasına geçilmesini beklediklerini belirtti.

Büyük, "Bu kapsamda başta afet risklerinin yönetimi, sürdürülebilir ulaşım, iklim duyarlı altyapı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, su kayıp ve kaçakları ile mücadele, su döngüselliğinin ve verimliliğinin sağlanması, temiz yakıtlı araç temini ile sıfır atık ve atık yönetimi başta olmak üzere birçok alanda projelerin desteklenmesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'na katkı sağlayacak, gerekli hamleleri yapacağız"

Büyük, 2023'te de altyapı, şehircilik, üstyapı-diğer altyapı sektörlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylece sağlıklı kentleşmenin sürdürülmesi ve altyapısız hiçbir belediyenin kalmaması adına yerel yönetimlerin altyapı sorunlarına çözüm getirilerek altyapı ihtiyaçları tamamlanacak ve bu yerleşimlerde hayat kalitesi artırılacaktır. İller Bankası olarak, gelişen dünya ve modern teknolojiyle uyumlu projelerimizle Türkiye Yüzyılı'na katkı sağlayacak, ülkemizin kalkınma hamlesinde her zaman olduğu gibi en ön safta yer alarak, gerekli hamleleri yapacağız."

Sokak güzelleştirme, bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu, meydan ve çevre düzenlemesi gibi projelere 2023'te de devam edeceklerini belirten Büyük, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Büyük, bunun yanında, akıllı kent uygulamaları ve projelerine teknik destek ve finansman sağlanması, yeşil finansman imkanlarını artırmak amacıyla iklim dostu projelere kaynak aktarılması, metro, hafif raylı sistem gibi toplu taşıma projelerine desteklerinin devam edeceğini ifade etti.