İLBANK duyurdu: Mardin'e 2,3 milyar liralık yatırım desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Mardin'e 2 milyar 308 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu. İLBANK verilerinden derlenen bilgiye göre İller Bankası, içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak güzelleştirmeden parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunuyor.

Tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi

İLBANK tarafından Mardin'de toplam maliyeti 1 milyar 713 milyon lira olan 21 proje tamamlanarak, açılışı yapıldı.

İLBANK'ın desteğiyle tamamlanan projeler şöyle:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi cephe iyileştirme ve sokak güzelleştirme yapımı, sathi kaplama, binder tabakası yapımı ve katı atık aktarma istasyonu inşaatı yapımı, Mardin Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu inşaatı, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapımı, Artuklu Belediyesi sokak güzelleştirme ve parke taşı yapım işi, Dargeçit Belediyesi cadde ve sokaklarının kilitli parke taşı yapım işi ve 3 adet parkın yapım işi, Kızıltepe Belediyesi muhtelif kırsal mahallelerde kilitli parke taşı yapım işi, Mazıdağı Belediyesi parke taşı ve bordür taşı yapım işi, Midyat Belediyesi cephe iyileştirme ve sokak güzelleştirme yapımı, Ömerli Belediyesi park bakım ve onarım işi."

Devam eden projelere yenileri ekleniyor

Toplam tutarı 490 milyon lira olan 2 projenin inşaat çalışmalarına başlanan Mardin'de, 105 milyon lira değerinde 9 projenin yapımı ise devam ediyor. Bunların da tamamlanmasıyla İLBANK'tan Mardin'e 2 milyar 308 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak.​​​​​​​

20 yılda 5,8 milyar liralık yatırım

Mardin'de, son 20 yılda İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 5,8 milyar lira olan 115 proje bitirildi.