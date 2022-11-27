İLBANK’tan Konya’ya 2,4 milyar liralık destek

Bu kapsamda İLBANK tarafından Konya’da, Konya Büyükşehir Belediyesi Türbe Önü Çarşısı, Meram Katlı Otoparkı ikmal inşaatı işi, Erencik Caddesi ve Karatay Sanayi ana kollektör hattı inşaatı işi ve Keçili Kanalı ana kollektör hattı kanalizasyon inşaatı, Güneysınır Belediyesi 34 kilometrelik enerji nakil hattı ve dağıtım voltaj yükseltme sahası yapıldı.

Ayrıca Ereğli Belediyesi sıcak asfalt, soğuk asfalt, beton parke taşı, bordür ve oluk taşı ile yol ve kaldırım yapım işi, Kulu Belediyesi alt yapı yağmur suyu hattı ve üst yapı çevre düzenlemesi, Çeltik Belediyesi sanayi dükkanları yapım işi için toplam 1 milyar 324 milyon lira destek sağlanarak 9 proje tamamlandı. Toplam tutarı 1 milyar 117 milyon lira olan 38 işin yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla İLBANK’tan Konya’ya 2 milyar 441 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak. Konya’da son 20 yılda İLBANK’ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 8,43 milyar lira olan 447 proje bitirildi.