İletişim Başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir Kimdir?

1988 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Çağatay Özdemir lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2010 yılında tamamladığı lisans eğitiminden sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini bitirdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Ortadoğu ve Arap Baharı-Türkiye Demokratik Bir Ülke Olarak Ortadoğu’da Model Olabilir mi?” adlı teziyle yüksek lisans derecesini alan Özdemir, ülkemiz bürokrasisine katkı sağlayacak başarılı bir bürokrat olmanın temellerini burada attı.

Özdemir, tüksek lisans eğitimin ardından Marmara Üniversitesi'nde Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına başladı.

Bugün Uluslararası İlişkiler Ana Bilim dalında doktor unvanına sahip olan Özdemir doktora tezini tamamlayarak 2018 yılında mezun oldu. Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalında, “Obama’nın Grand Stratejisinin Ortadoğu’ya Yansımaları” adlı teziyle doktorasını tamamladıktan sonra strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine akademik dersler verdi.

Akademik çalışmalarının yanı sıra düşünce kuruluşlarında da kendini geliştirmeye devam eden Özdemir 2015 ve 2018 yıllarında SETA’da (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında) önce yönetici asistanı olarak sonrasında ise Dış Politika alanında araştırmacı olarak görev aldı.

2019-2020 yılları arasında Altınbaş Üniversitesinde “Küreselleşen Dünyada Diplomasi” dersi vererek gençlerin eğitimine önemli katkılar sağladı.

Bürokrasi kariyeri nasıl şekillendi?

Doçent Doktor Çağatay Özdemir 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev almaya başladı. 2020 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkan Yardımcılığı görevine yükselmiş ve 9 Haziran 2023’te aynı göreve yeniden atandı.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir bürokratik kariyerinde uluslararası alanda birçok önemli diplomatik görüşmeye katılmış ve ülkemizi temsil etti. Özellikle Türkiye’nin NATO üyeliğine dair yapmış olduğu açıklamalar ve görüşleri uluslararası platformlarda büyük bir ilgi ile dinlenmiş ve dikkate alındı.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Başkan Yardımcılığı görevi ile birlikte farklı birçok vakıf ve kurumda aktif olarak görev almayı sürdürüyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komite Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Tanıtım Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak uluslararası görevler üstlendi. Özdemir, 2022 yılından bu yana İtalya’da bulunan Med-Or Leonardo Vakfı’nda Uluslararası Kurul Üyesi olarak yoluna devam ediyor.