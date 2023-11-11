İlk sermaye benzeri tahvil ihracı yaptı

QNB Finansbank, 2021 yılından bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. İhraç, aynı zamanda bankanın 2019 yılından bugüne uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem oldu. On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gelirken, getiri oranı yüzde 10,75 seviyesinde gerçekleşti. Toplam 300 milyon dolar nominal tutarındaki ihraca, dünyanın farklı bölgelerindeki 100’ün üzerinde yatırımcıdan toplamda 1.1milyar doların üzerinde talep geldi.

3,3 milyar dolarlık kaynak

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “2021 yılından bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Sermaye benzeri tahvil ihracıyBu ihraç, QNB Finansbank'ın istikrarlı büyüme stratejisinin bir parçasıdır" dedi. QNB Finansbank, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 356 milyon dolar tutarındaki sendikasyon işlemi dahil 3.3 milyar dolardan fazla yurtdışı kaynak yaratmış oldu.