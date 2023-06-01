İmalat PMI mayıs ayında değişmedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Nisan'da da 51.5 değerini almıştı. Endeks üst üste beşinci ayda 50 seviyesinin üzerinde kalarak sektörde iş koşullarında toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

İmalat sektöründe üretim üst üste üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü ve Ağustos 2021'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Çoğu şirket talebin arttığını ifade etse de bazı şirketler depremin ardından faaliyetlerine daha yeni tekrar başlayabildiklerini belirtti.

Üretim alt endeksi Mayıs ayında 51.9'dan 52'ye yükseldi

Yeni siparişler üst üste üçüncü ayda da arttı. Nisan ayına göre hafif gerileme kaydedilse de yeni siparişler alt endeksindeki genişleme sağlam şekilde devam etti. Çoğu şirket artan talebin yeni işlerin büyümesine katkıda bulunduğunu belirtti.