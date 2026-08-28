İmalat sanayisine dev finansman paketi: Başvurular için tarih belli oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı’nda imalat sektörüne sunulacak yeni finansman paketinin detaylarını paylaştı.

Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki programa başvurular 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Büyük işletmelerde kredi limiti artırıldı

Yeni programla birlikte büyük işletmelere kullandırılabilecek kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı. Firmaların yararlanabileceği kredi limitleri, iş gücü maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek.

KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânı sağlanacak. Firmalar, sabit veya değişken maliyetli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Sabit maliyetli krediler yüzde 37 oranla kullandırılacak. Değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranı uygulanacak.

Finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık karşılayacak

İşletmelerin 2026 yılının Ocak-Haziran dönemindeki ortalama istihdam seviyesini Temmuz-Aralık döneminde de koruması halinde kredi maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üstlenilecek. Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25’e kadar gerilemesi bekleniyor.

Bakan Kacır, programın ayrıntılarına ilişkin, "Büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyondan 150 milyon liraya yükselttik. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri işgücü maliyetleriyle orantılı olacak. KOBİ’lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından; sabit maliyetli kredilerde yüzde 37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranıyla yararlanabilecek" dedi.

KOBİ’lere kefalet desteği sunulacak

KOBİ’lerin program kapsamında kefalet desteğinden de yararlanabileceğini belirten Kacır, "2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında, işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25’e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ’lerimize kefalet desteği de sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başvurular 1 Eylül’de başlayacak

Toplam 250 milyar liralık finansman programı için işletmeler 1 Eylül’den itibaren başvuru yapabilecek. Protokol imzalanan bankalar, başvuruların ardından kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek. İncelemelerin tamamlanmasıyla firmalar kendilerine ayrılan finansmana erişebilecek.