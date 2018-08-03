İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek

03 Ağustos 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar barışı için 3 kamu bankasının düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitmiştir.

Vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

İmar Barışından daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak için bir süredir çalışma yürüten üç kamu Bankamız Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu çalışmasını sonuçlandırmıştır.

Pazartesi günü başlıyor

Üç bankamızca hazırlanan ‘İmar Barışı Kredisi’ 06 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.

İmar Barışı Kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri daha sonra İmar Barışına konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını adı geçen bankalarımızdan 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33’den başlayan faiz oranları ile kredi olarak karşılayabileceklerdir.

Vatandaşlarımız “Yapı Kayıt Belgesi” almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceklerdir."