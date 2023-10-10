IMF 2024 için küresel büyüme tahminini düşürdü

IMF bugün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Çin ve euro bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü ve ABD ekonomisinin "olağanüstü gücüne" rağmen küresel büyümenin zayıf kaldığına dikkat çekti.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel ekonominin koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve geçen yılki enerji krizinden sonra toparlanmaya devam ettiğini ancak dünya genelinde büyüme eğilimlerinin giderek farklılaştığını ve orta vadeli büyüme beklentilerinin pek iyi seviyede olmadığını açıkladı.

Türkiye tahminini güncellemişti

IMF heyeti tarafından 25-29 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirilen olağan yıllık çalışma ziyaretinin ardından 9 Ekim'de yayımlanan raporda, Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl %4 olarak gerçekleşeceği, 2024'te %3.25'e gerileyeceği tahmin edilmişti.

IMF Türkiye'nin ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini belirtmişti.