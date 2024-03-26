IMF Başkanı: Çin çok daha hızlı büyüyebilir

Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Georgieva, "Bu ek büyüme önümüzdeki 15 yıl içinde reel ekonomide yüzde 20'lik bir genişleme anlamına gelecektir, bugünün şartlarında bu Çin ekonomisine 3.5 trilyon dolar eklenmesi anlamına gelmektedir" dedi ve emlak sektörünün sürdürülebilirliğini iyileştirmek, borç risklerini azaltmak ve iç tüketime daha fazla odaklanmak için adımlar atılması çağrısında bulundu.

Georgieva, tamamlanmamış konut stokunun azaltılmasına yönelik kararlı adımların ve emlak sektöründe piyasa temelli düzeltmelere daha fazla alan tanınmasının, emlak sektörünün mevcut sorunlarının çözümünü hızlandırabileceğini ve tüketici ve yatırımcı güvenini artırabileceğini söyledi.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunların ve piyasaya erişimde yaşadıkları sıkıntıların aşılması için adım atacaklarını bildirdi. Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Başbakan Li, Çin'in pazara erişimi ve sınır ötesi veri akışı konularını dikkatle inceleyeceğini ve yakında bu alanlarda yeni düzenlemeler yapacağını söyledi: "Tüm ülkelerden şirketleri Çin'e yatırım yapmaya ve Çin'deki yerlerini derinleştirmeye davet ediyoruz."

Dünyanın ilk sıkıştırılmış doğalgaz gemisi Doğu Çin’de denize indi

Dünyanın ilk sıkıştırılmış doğalgaz taşıyıcısı gemi 23 Mart’ta Doğu Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Qidong kentinde teslim edildi. Gemi, ilk seferi için Endonezya’ya doğru yola çıktı.Her seferde 700 bin metreküp nakletme kapasitesine sahip olan gemi, Endonezya'yı oluşturan takımadalar arasında dolaşarak, enerji tesislerinin en yüksek talep dönemlerinde buralara sıkıştırılmış doğalgaz taşımakta kullanılacak. Doğalgazla işleyen nakliyat gemisi, 110 metre boyunda olup saatte 14 deniz mili (1 deniz mili = 1.852 kilometre) hız ile yol alacak şekilde tasarlandı.