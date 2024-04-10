IMF: Sanayi politikası yavaş büyüme için sihirli çare değil

IMF, gelecek hafta yayımlanacak Mali İzleme Raporu'nun "Sınırları Genişletmek: İnovasyon ve Teknolojinin Yayılmasına Yönelik Maliye Politikaları" başlıklı bölümünü paylaştı.

Raporda, inovasyonun verimlilik artışının ve daha iyi yaşam standartlarının temel itici gücü olduğu vurgulanarak, ancak dijital teknolojiler ve yapay zekadaki hızlı ilerlemelere rağmen verimlilik artışının son yirmi yılda düştüğü ve orta vadede küresel büyüme beklentilerinin zayıf olduğu aktarıldı.

Sektörler arasında inovasyon hızının dengesiz olduğuna işaret edilen raporda, ayrıca inovasyonun ülkeler ve firmalar arasında yayılmasının, özellikle de düşük karbonlu ve dijital teknolojilerin benimsenmesinin yavaşladığı kaydedildi.

İyi tasarlanmış mali politikaların önemi vurgulandı

Raporda, inovasyonun ve teknolojinin yayılmasını teşvik etmek için iyi tasarlanmış mali politikaların ülkeler arasında daha hızlı verimlilik ve ekonomik büyüme sağlayabileceği ifade edildi.

​​​​​​​İnovasyonu yeşil teknolojiler ve yapay zeka gibi belirli sektörlere yönlendiren sanayi politikasının, ekonomik ve ulusal güvenlikle ilgili endişelerin ortasında, çoğu zaman ağır mali yükle birçok büyük ekonomide yeniden canlandığı belirtilen raporda, tarihin bu alanın politika hatalarına eğilimli olduğunu gösterdiği ve projeler endüstrileri dönüştürse bile genellikle yüksek maliyetlere ve olumsuz sınır ötesi etkilere neden olduğu aktarıldı.

IMF yetkilileri tarafından konuya ilişkin kaleme alınan blog yazısında da sanayi politikasının yavaş büyüme için "sihirli çare" olmadığı vurgulandı.

Yazıda, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin gibi pek çok ülkenin güvenlik endişeleri nedeniyle üretkenliği ve uzun vadeli büyümeyi yeniden canlandırmak umuduyla belirli sektörlerde yenilikçiliği artırmak için sanayi politikasını hızlandırdığı, hükümetlerin belirli sektörleri desteklediği sanayi politikasının doğru uygulandığı takdirde yeniliği teşvik edebileceği ve doğru dengeyi yakalamanın çok önemli olduğu kaydedildi.

Orta vadeli büyümeyi artırmak için verimlilik reformlarına öncelik verilmeli

Öte yandan IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "Küresel Orta Vadeli Büyümede Yavaşlama: Eğilimi Değiştirmek İçin Ne Gerekiyor?" başlıklı bölümünü de paylaştı.

Raporda, küresel büyüme oranının 2008-2009 yıllarındaki Küresel Finansal Kriz'den bu yana istikrarlı şekilde yavaşladığı aktarıldı.

Politika müdahaleleri veya gelişen teknolojilerin desteği olmadan küresel ekonomik büyümenin on yılın sonunda yalnızca yüzde 2,8 olmasının beklendiği ve bunun tarihsel ortalamanın 1 puan altında olduğu kaydedilen raporda, orta vadeli büyümenin artırılması için verimlilik reformlarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, daha üretken firmalara sermaye ve iş gücü tahsisini iyileştirerek, iş gücüne katılımı artırarak ve yapay zeka potansiyelinden yararlanarak büyümeyi artıran politikalara ve yapısal reformlara acil ihtiyaç olduğu ifade edildi.