IMF ve Dünya Bankası birçok konuda işbirliğini artıracak

Georgieva ve Banga tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, dünyanın daha sık görülen şoklar, yüksek borç seviyeleri, birçok ülkede sınırlı politika alanı ve artan jeopolitik gerilimler bağlamında önemli ekonomik zorluklarla, iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidiyle ve dijital dönüşümle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Açıklamada, IMF ve Dünya Bankasının iklim değişikliği, borçlar ve dijital dönüşüm konularında işbirliğini yoğunlaştırma niyetinde olduğu, gelişmekte olan ülkelere mali ve politik destek sağlanması konusunda da yakın koordinasyon sağlamaya devam edecekleri aktarıldı.

İyi tasarlanmış ve uygun şekilde sıralanmış politikaların büyümeyi hızlandırmaya, politika ödünlerini hafifletmeye, yeşil ve dijital dönüşümleri desteklemeye yardımcı olmak açısından kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Bretton Woods kurumlarının üye ülkelerin zorluklarla başa çıkmalarına ve fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olma konusunda kritik bir rolü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın ekonomik ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde büyük dönüşümsel zorluklarla ve daha sık şoklarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığı ve orta vadeli görünümün son 30 yılın en zayıf seviyesinde olduğu ifade edildi.

Yoksulluğun azaltılması konusunda sağlanan ilerlemenin de durma noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, çatışma ve kırılganlığın arttığı aktarıldı.

Açıklamada, dünyanın jeoekonomik ayrışma, iklim değişikliğinin daha da kötüleştirdiği ekstrem doğal afetler ve artan kamu borcu seviyeleriyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, hızlı dijitalleşme ve teknolojik dönüşümlerin yeni zorlukların yanı sıra fırsatlar da yarattığı, iyi tasarlanmış reformlarla dijital ve yeşil dönüşümlerin muazzam ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımlar sağlayabileceği ve refaha katkıda bulunabileceği vurgulandı.

Dünya Bankası ve IMF'nin karşı karşıya olunan karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyulan önemli kaynakları harekete geçirmek için hissedarlar ve ortaklarla birlikte çalışacağı aktarılan açıklamada, küresel zorlukların üstesinden gelinmesi için bir araya gelinebileceği ve gelinmesi gerektiği, IMF ve Dünya Bankasının bu ortak çabanın ilerletilmesine yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulandı.