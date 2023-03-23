IMF'den bankacılık sektörüne kritik çağrı! Sürekli teyakkuzda olun

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Politika yapıcıların hızı adımlar attığına işaret eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı.

Sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor

Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor." dedi.

Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti

ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti.