IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

17 Nisan 2018

Mehmet KAYA

ANKARA-Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna ilişkin bölümleri yayımlamaya başladı. Genel değerlendirmenin yapıldığı birinci bölümde bazı gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tarihsel olarak düşük olduğu, buna karşılık Türkiye ve Arjantin’de enflasyonun yüksek seyrinin dikkat çekici olduğu, bu iki ülkenin para politikasını sıkılaştırması gerektiği vurgulandı.

IMF 2017’de Asya ve gelişmiş ülkelerin yatırımları kaynaklı olarak dünya ekonomisini büyüdüğü yorumunu yaparken, orta vadede küresel büyümenin yüzde 2018 ve 2019 için yüzde 3.9 tahmin edilirken, orta vadede 3,7’lere doğru çekilmesinin beklendiği belirtildi. IMF, Türkiye’nin 2018 büyümesi yüzde 4.4, 2019 büyümesi yüzde 4, 2018 işsizliği de yüzde 11.1 tahmin edildi.

IMF raporunda, gelişmiş ülkelerin potansiyel büyümelerinden hızlı büyüdüğü, Euro ülkelerinin mevcut finansal destek ortamı sayesinde büyümesini hızlandırdığı belirtildi. Küresel ekonomi için yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengeli durumda olduğu belirtilen IMF raporunda, “Mevcut küresel ekonomik iyileşme, yapısal reformlar için bir fırsat penceresi sunuyor. Bir sonraki döngüsel (daralmaya) kadar mali durum ve verimlilik daha üst seviyelere getirilebilir” denildi.

Raporun gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye ile ilgili bölümünde, tarihsel olarak enflasyonun gelişmekte olan ülkeler için düşük seviyede olduğuna işaret edildi. Bunun istisnasının Türkiye ve Arjantin olduğu belirtilen raporda, sıkı para politikasına geçilmesi gerektiği ileri sürüldü.

Gelişmekte olan ülkelerin tamamı için ise maliye politikası (sıkı), makro ekonomik önlemlerin (tamponların) güçlendirilmesi, sosyal sigorta sisteminin sürdürülebilirliği ve emtia fiyatındaki dalgalanmalara hazırlıklı olma tavsiye edildi.