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IMF'ten Mısır'a kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a 3 milyar dolar kredi sağlanmasını içeren anlaşmayı onayladı.

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IMF'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kredinin, makroekonomik istikrarı sağlamayı ve özel sektör öncülüğünde kapsamlı büyümenin yolunu açmayı amaçlayan kapsamlı bir politika paketini temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, uygulanacak para politikasının, esnek döviz kuru sistemine kalıcı geçişi, döviz rezervlerini artırmayı ve ülkedeki enflasyonu kademeli olarak düşürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Ekonomik açıdan kırılgan grupları korumak için sosyal güvenlik ağlarını güçlendirecek söz konusu para politikasının ayrıca, kamu borcunda da düşüş sağlamak için mali kontrol içerdiği aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, 46 ay vadeli verilen 3 milyar dolar kredinin, "Mısır'a uluslararası ve bölgesel ortaklarından daha fazla finansman sağlanmasını teşvik etmesinin beklendiğine" işaret edildi.

Mısır'ın döviz rezervleri, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden önce yaklaşık 41 milyar dolar iken, kasım ayı sonunda 33 milyar dolara geriledi.

Mısır'da son dönemlerde, yerel piyasadaki döviz kurunda yaşanan dalgalanma enflasyona yansıdı; ekim ayında yüzde 16 olan enflasyon oranı kasım ayında yüzde 19'a yükseldi.

 

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