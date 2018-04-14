İMİB'de Dinçer tekrar başkan oldu

14 Nisan 2018

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) genel kurulu yapıldı. 3 listenin yarıştığı seçimde oyların 177'sini alan Aydın Dinçer tekrar başkan oldu. Adaylardan Ergun Efendioğlu'nun listesi 142 oy alırken, Selçuk Çevik ise 65 oyda kaldı. Aydın Dinçer'in seçilmesiyle birlikte 2001- 2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığını üstlenen Oğuz Satıcı tekrar TİM çatısı altına girdi.

Sonuçların ardından konuşma yapan Aydın Dinçer rakipler olsa da birlik ve beraberlik içinde bir seçim süreci geçirdiklerine işaret etti. Dinçer hedefinin başkanlığı döneminde bu birlik ve beraberliğin devam etmesi için çalışacağını kaydetti.

İMİB'de önceki başkan Ali Kayaoğlu'nun yönetim kurulundaki bir çok isim görevinden istifa etmiş ve olağanüstü genel kurula gidilmişti. O seçimlerde Aydın Dinçer, Ali Kayaoğlu ile yarışmış ve başkanlığı kazanmıştı.