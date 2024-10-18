İndirim beklentileri ocak ayına kaydı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Ekim ayı toplantısında, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından, uzmanlar faiz indirimi beklentilerinin yılsonuna değil, Ocak 2025’e ertelendiğini belirtirken enflasyon dinamiklerindeki belirsizliklerin artışı, merkez bankasının dikkatli bir duruş sergilemesine neden olduğunu söylüyor.
Birol BOZKURT
Merkez Bankası karar sonrası yaptığı duyuruda, eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği belirterek “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. “ değerlendirmelerine yer verildi.
Enflasyon konusunda ihtiyatlı duruş sürüyor
Duyuruda, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı vurgulanarak, “Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir” ifadesi kullanıldı.
Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, Kurulun politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği bildirildi.
Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Enflasyonnun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.”
Ekonomist Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez bekle gör politikasına geçti
Merkez Bankası’nın bugün vurguladığı üzere, yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, yılın başından itibaren yıl sonu tahminlerinin temelini oluşturan ve yılın ikinci yarısında güçlü bir geri çekilme öngören beklentinin yeterince gerçekleşmediğini gösteriyor. Dolayısıyla, piyasanın kasım ve aralık aylarında toplamda beş puanlık bir faiz indirimi beklemesine rağmen, bu indirimin ancak yeni yıl itibarıyla gerçekleşebileceği anlaşılıyor.
Zira yıl sonu enflasyonu, TCMB'nin öngördüğü %38 -42 bandında tamamlanamayacak gibi görünüyor. Bu bağlamda, küresel riskler ve Türkiye ekonomisinde büyümenin beklenenden daha fazla yavaşlaması durumunda Merkez Bankası’nın alması gereken pozisyon önem kazanıyor. Merkez Bankası’nın bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında temkinli bir duruş sergilediği ve “bekle-gör” politikasına geçtiği görülüyor.
Stratejist Emrah Lafçı: Kasım ayındaki faiz indirimi masadan kalktı
Önceki Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde faiz değişikliği olmasa da, kasım ayında bir faiz indiriminin sinyalleri hafif hafif hissediliyordu. Ancak bu sefer metinde durum biraz tersine dönmüş. Özellikle, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin, son dönemdeki veri akışıyla birlikte arttığı vurgulanmış. Bu ifade, önceki metinlerde yer almıyordu. Dolayısıyla, eylül ayında %2,97 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, Merkez Bankası’nı biraz tedirgin etmiş görünüyor. Bu yüzden, metindeki şahin duruş devam ediyor. Aslında bu duruşun süreceği bekleniyordu, bu konuda bir değişiklik yok. Ancak kasım ayında faiz indirimi ihtimali net bir şekilde masadan kalkmış gibi görünüyor. Yine de aralık ayı konusunda kapıyı tamamen kapatmamışlar. Çünkü hizmet enflasyonunun yılın son çeyreğinde bir miktar yavaşlayacağına dair işaretler metinde yer alıyor.
İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya: Piyasanın ilk reaksiyonunda önemli değişiklik olmadı
Merkez Bankası'nın enflasyon paragrafında iki tane önemli mesaj var. Eylül ayını yansıtan ve beklenti üzerinde gelen enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği ifade edildi. İlerleyen cümlelerde ise enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik, son dönemdeki veri akışı ile arttı cümlesi karar metnine girdi. Bu iki ifadeden son enflasyon verisinin ve dinamiklerinin Merkez Bankasının beklendiği yerlerde olmadığı çıkarımını yapmaktayız. Karar metnindeki diğer paragrafta bir değişiklik olmadığından güçlü bir mesaj etkisi de yok.
Genel olarak, sözel yönlendirmede radikal bir değişiklik görmemekle birlikte bu yıl aralık ayında bir faiz indirimi gelebileceği görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Karar metni sonrası piyasanın ilk reaksiyonunda çok büyük bir değişiklik görmedik. Bankacılık endeksinde hafif kâr realizasyonu oluşmakla birlikte piyasanın genel gidişatını baskılayacak düzeyde olmadı.
Albatros Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke: Borsada yatay seyir biraz daha sürebilir
Merkez Bankası yedinci toplantıda faizi pas geçiyor tabi burada metin çok önemli bir hale geldi. Metin’den piyasanın aldığı mesaj faiz indiriminin 2025 Ocak ayına ötelendi yönünde oldu bu durum bir süre daha 9.200-8.700 arasındaki taban oluşumu hareketinin devamını getirebilir. Henüz ana yükseliş hikayesinden bir değişim olmasa da enflasyonla mücadelenin sıkı bir politikayla devam etmesi algısı risk iştahını bir süre daha baskı altına bırakıyor.
Bundan sonraki dönemde 9.200 kırılması ve üzerinde kapanışlar olması kaydıyla yeniden trende geri dönüş ve yükseliş eğilimi konuşulabilir. Özellikle beklentilerden iyi gelebilecek bilançolar, açığa satış işleminin geri açılması, ekim enflasyonunun iyi gelmesi yukarı yönlü hareketi tetikleyecek ana başlıklar olarak değerlendirilebilir.