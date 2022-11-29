"İndirim kampanyaları kasım ayı enflasyonunu aşağıya çekecek"

Kasım ayı e-ticaret cirolarının 2021’e göre yüzde 165 artış gösterdiğini açıklayan Sinan Öncel, “Bu yıl ‘Efsane Cuma’nın denk düştüğü 25 Kasım cirolarında 18 Kasım Cuma’ya göre yüzde 184 artış kaydedildi. ‘Efsane Cuma’ haftasındaki artış ise bir önceki haftaya göre yüzde 132 oldu” dedi.

BMD Başkanı Öncel, ocak-ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yaklaşık 40 milyon turistin de katkısı ile organize perakende sektörünün verimli bir 10 ay geçirdiğini belirterek şöyle devam etti: “Markalarımız kasım indirimleri ile enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkı sundu. İndirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngörüyoruz.”