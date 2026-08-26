Influencerlara vergi kıskacı: Tek paylaşımdan 2.2 milyon TL'den fazla kazanıyorlar

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osyal medya, milyonlarca takipçiye ulaşan hesaplar için dev bir reklam pazarına dönüştü. Yunanistan’da influencerların bir paylaşım karşılığında aldığı ücretler takipçi sayısı, etkileşim oranı, kullanılan platform ve markanın talebine göre ciddi farklılık gösteriyor.

Yunan basınında yayımlanan verilere göre, Instagram’da tek bir gönderinin bedeli 150 eurodan başlayarak 40 bin euronun üzerine kadar çıkabiliyor. Kazançların hızla büyümesi ise Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu’nu (AADE) harekete geçirdi.

Küçük hesaplarda bile tek paylaşım 2 bin Euro'ya çıkıyor

Takipçi sayısı daha düşük olan hesaplarda Instagram veya TikTok gönderisi için talep edilen ücret 150 ila 2 bin Euro arasında değişiyor.

Hikâye paylaşımlarında ise rakamlar 100 ila 1000 Euro arasında seyrediyor. On binlerce veya yüz binlerce takipçiye sahip hesaplarda ücretler birkaç bin euroya yükselirken, en popüler profillerde tek bir gönderinin bedeli 20 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor.

Milyonluk hesaplarda tek paylaşım 40 bin Euro'yu aşıyor

Listenin zirvesinde ise milyonlarca takipçiye sahip “mega influencerlar” bulunuyor.

Bu hesaplar tek bir kampanya paylaşımından 40 bin Euro'nun üzerinde gelir elde edebiliyor. Markalarla yapılan aylık anlaşmalarda ise kazanç çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Influencer pazarı takipçi sayısına göre nano, mikro, orta ölçekli, makro ve mega olmak üzere farklı kategorilere ayrılıyor. Nano influencerlar 10 bine kadar, mikro influencerlar 10 bin-50 bin, orta ölçekli hesaplar 100 bine kadar, makro influencerlar 250 bine kadar takipçiye sahip hesaplardan oluşuyor. Mega influencer kategorisinde ise 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan hesaplar yer alıyor.

Vergi müfettişleri Instagram, Facebook ve TikTok’u inceliyor

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin büyümesi Yunan vergi makamlarının da dikkatini çekti.

Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu AADE; reklam anlaşmaları, sponsorluklar ve tanıtım paylaşımlarından para kazanan içerik üreticilerine yönelik denetimlerini artırıyor.

Denetimlerin kapsamı yalnızca banka hesaplarına yatırılan ücretlerle sınırlı değil. Müfettişler, ürün karşılığında yapılan iş birliklerini, beyan edilmeyen ücretleri ve influencerların vergi kayıtlarında görünmeyen işlemleri de mercek altına alıyor.

AADE'nin özel ekipler ve dijital araçlardan yararlanarak Instagram, Facebook ve TikTok'taki faaliyetleri taradığı ve beyan dışı bırakılan gelirlerin peşine düştüğü belirtiliyor.

Ürün karşılığı reklam da vergi radarında

Influencer ekonomisinde markaların içerik üreticilerine yalnızca nakit ödeme yapmadığına dikkat çekiliyor. Ücretsiz ürün veya farklı avantajlar karşılığında gerçekleştirilen reklam iş birlikleri de denetim kapsamında değerlendiriliyor.

Yunan vergi idaresi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ticari iş birliklerini vergilendirilebilir gelir kaynağı olarak ele alıyor. Böylece yüksek takipçili hesaplar için sosyal medyadan kazanılan büyük ücretlerin yanı sıra ürün ve hizmet karşılığı yapılan anlaşmalar da vergi denetiminin konusu haline geliyor.