ING'den Türkiye için yeni tablo: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar ve faiz beklentisi değişti

ING Global, Ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye’ye ilişkin enflasyon ve faiz projeksiyonlarını güncelledi. Banka, yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 22’den yüzde 23’e yükseltti ve bu seviyenin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Kasım Enflasyon Raporu’nda paylaştığı yüzde 19’luk öngörünün üzerinde kaldığını vurguladı.

Enflasyon tahmini yüzde 23’e çıktı

Yayımlanan analizde, Ocak enflasyon rakamlarının ardından piyasanın ve ekonomi yönetiminin faiz indirim sürecine yönelik beklentilerinin yeniden şekillendiği ifade edildi. ING analistleri, son veri seti ve risk unsurlarını dikkate alarak 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 22’den yüzde 23’e revize etti.

Bu çerçevede, TCMB’nin enflasyon görünümüne ilişkin sonraki adımları açısından 12 Şubat’ta açıklanacak yeni Enflasyon Raporu’nun kritik önemde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, bu toplantıda sunulacak güncel projeksiyonların bankanın orta vadeli stratejisine ışık tutacağı belirtildi.

Faiz indirim döngüsünde temkinli duruş beklentisi

ING Global’in değerlendirmesinde, gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk yarattığına işaret edildi. Bu nedenle, TCMB’nin mevcut faiz indirim döngüsünde ihtiyatlı tutumunu korumasının öngörüldüğü aktarıldı.

Banka, baz senaryosunda politika faizinin 2026 sonuna kadar kademeli olarak yüzde 28 seviyesine indirileceğini tahmin ediyor. Ancak analizde, yüksek enflasyon dinamikleri ve fiyatlama davranışlarındaki riskler nedeniyle faiz patikasına ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Dolar/TL'de 2026 sonu beklentisi

ING Global, döviz piyasasına yönelik projeksiyonlarını da paylaştı. Rapora göre, Türkiye’de enflasyon dinamikleri ve para politikası görünümü ile birlikte kur tarafındaki beklentiler de yeniden değerlendirildi.

Banka, 2026 yılı sonunda dolar/TL kurunun 51 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, enflasyon görünümü ve faiz patikasına paralel şekilde, kurda önümüzdeki döneme ilişkin kademeli bir yukarı yönlü hareket öngörüsünü yansıtıyor.