İngiltere, Çinli elektrikli araçlara gümrük tarifesi getirmeyi planlamıyor

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Çin üretimi elektrikli araçlara gümrük tarifesi uygulama konusunda Avrupa Birliği'nin izlediği politikayı takip etmeyeceklerini açıkladı. Reynolds, yerel endüstriden bu konuda herhangi bir şikayet gelmediğini belirterek, İngiltere’nin Ticaret Çözümleri Kurumu'na (TRA) da böyle bir talep ulaşmadığını vurguladı.

Reynolds, İngiltere'nin ana önceliğinin yerel üreticilerin ihracat pazarlarına erişimini açık tutmak olduğunu söyledi. Ayrıca, Çin ile ilişkilerin on yıl önceki “altın çağ” döneminde olmadığını kabul ederken, İngiltere'nin Çin ile ticari bağlarını güçlendirmeye yönelik daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin mevcut ticaret politikası gündeminde ise Hindistan ile süren ticaret görüşmeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi ile yapılacak müzakerelerin yeniden başlatılması bulunuyor. Reynolds, bu konuların İngiltere için öncelikli olduğunu belirtti.