İngiltere perakende sektöründe alarm zilleri

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), kasım ayında perakende satış dengesinin eksi 27’den eksi 32’ye gerilediğini açıkladı. Bu seviye, piyasa beklentisi olan eksi 30’un da altında kalarak son düşüşün haziran ayından bu yana ilk ve en güçlü işaretini verdi. 2023 ortasından bu yana zayıf seyreden sektör, 26 Kasım bütçesi öncesinde daha derin bir daralma sinyali veriyor.

Güven 17 yılın en düşük seviyesinde

Perakendeciler, aralık ayında satışlardaki düşüşün yavaşlamakla birlikte devam edeceğini öngörüyor. İş dünyası güveni 17 yılın en düşük seviyesine inerken, işletmeler önümüzdeki çeyrekte faaliyet koşullarının daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Aralık ayında da sürecek

Sermaye harcamalarının düşmesi ve yatırım niyetlerinin tarihsel ortalamaların altında kalması, sektörün toparlanmasını zorlaştırıyor. İstihdamda kasım ayında yaşanan düşüşün aralıkta hafif hızlanarak sürmesi bekleniyor.

Bu olumsuz tabloya karşın, perakende satış fiyatlarındaki artış hızının uzun dönem ortalamasına yaklaşarak gevşemesi olumlu bir işaret olarak öne çıkıyor. Buna rağmen sektör genelinde ekonomik görünüm zayıf kalmaya devam ediyor.