İngiltere'de işsizlik oranı beklentilerin üzerinde geriledi

İngiltere'de ONS verilerine göre işsizlik ağustosta yüzde 4'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Ülkede çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 4,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 3,8 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,9 arttı. Ülkede ağustosta çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle 31 bin iş gücü kaybı yaşandı.