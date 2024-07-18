İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi

2024 Mart-Mayıs döneminde işsizlik oranı yükselirken, bu oran aynı dönem çeyreklik bazda yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 arttı.

Çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki artış yıllık bazda mart-mayıs döneminde yüzde 5,7 olarak hesaplanırken, ikramiyeler dahil ortalama maaşlardaki büyüme de aynı oranda gerçekleşti. Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) düzenli ve toplam maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 arttı.

Ülkede çoğunlukla ücret anlaşmazlığından kaynaklanan grevlere bağlı olmak üzere mayısta yoğun bir iş gücü kaybı yaşandı.