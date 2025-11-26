İngiltere'nin en eski Hint restoranı kapanma tehdidi altında

Londra merkezli MW Eat, Toronto merkezli Fairfax Financial Holdings tarafından satın alındı. Bedeli açıklanmayan anlaşma; Veeraswamy’nin yanı sıra Chutney Mary, Amaya ve Masala Zone markalarını da kapsıyor.

Veeraswamy’nin geleceği belirsiz

Michelin yıldızlı Veeraswamy, 1926’dan bu yana Piccadilly Circus yakınlarındaki Victory House’ta faaliyet gösteriyor ve Charlie Chaplin ile Mahatma Gandhi gibi ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

Ancak restoran, Crown Estate ile süren kira davası nedeniyle kapanma tehdidi altında. Crown Estate, ofis alanlarını genişletmek amacıyla kira sözleşmesini yenilememişti. Mahkeme süreci sonuçlanana kadar restoran faaliyetini sürdürecek.