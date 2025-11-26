İngiltere'nin en eski Hint restoranı kapanma tehdidi altında
İngiltere’nin 1926’dan bu yana faaliyet gösteren en eski Hint restoranı Veeraswamy’nin de sahibi olan MW Eat, Kanadalı Fairfax Financial Holdings tarafından satın alındı. Restoran, Crown Estate ile süren kira davası nedeniyle kapanma tehdidi altında.
Londra merkezli MW Eat, Toronto merkezli Fairfax Financial Holdings tarafından satın alındı. Bedeli açıklanmayan anlaşma; Veeraswamy’nin yanı sıra Chutney Mary, Amaya ve Masala Zone markalarını da kapsıyor.
Veeraswamy’nin geleceği belirsiz
Michelin yıldızlı Veeraswamy, 1926’dan bu yana Piccadilly Circus yakınlarındaki Victory House’ta faaliyet gösteriyor ve Charlie Chaplin ile Mahatma Gandhi gibi ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.
Ancak restoran, Crown Estate ile süren kira davası nedeniyle kapanma tehdidi altında. Crown Estate, ofis alanlarını genişletmek amacıyla kira sözleşmesini yenilememişti. Mahkeme süreci sonuçlanana kadar restoran faaliyetini sürdürecek.