İnşaat maliyetlerinde yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksine göre ise endeksteki artışlar ağustosta hız kesse de bir önceki aya göre yüzde 4,62’lik artış gösterdi. Böylece endeksteki yıllık artış yüzde 66,46’ya geldi.

Bu dönemde malzeme endeksi ay bazında yüzde 5,82, yıllık bazda yüzde 52,18 yükselirken, işçilik endeksi ise yüzde 1,92, yıllık bazda yüzde 113,27 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 artış kaydetti. Bina inşaat maliyeti içinde malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,15, işçilik endeksi yüzde 1,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28, işçilik endeksi yüzde 113,11 arttı.