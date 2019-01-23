İnşaat sektörü kırılgan: Teşvikler ve kampanyalar yeterli olmadı

23 Ocak 2019

Kırılgan bir dönem geçiren inşaat sektöründe, son bir yılda verilen teşvikler ve yapılan kampanyaların kalıcı bir toparlanma başlatmaya yetmediği; sektörün 2019'a da temkinli girdiği belirtildi.

KPMG Türkiye tarafından açıklanan "İnşaat Sektörel Bakış 2019" raporuna göre, ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle 2018'de de daralmaya devam eden sektörde son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay da küçülüyor.

Rapora göre, son bir yılda sektöre verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar kalıcı bir toparlanma süreci başlatmaya yetmezken; 2019 inşaat sektörü için dikkatli adımların atılacağı bir yıl olacak.

Yaşanan daralma sebebiyle inşaat sektörünün genel istihdam içindeki payının da düştüğü belirtilen rapora göre, asgari ücret artışı sektörde maliyetler üzerine ilave bir yük getirecek.

Sektörün 2019'da toparlanabilmesi için finansal piyasalarda istikrarın ve bunun pozitif yansımanın en kısa süre içinde ortaya çıkması gerektiğini belirten KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, konut sektöründe satışların yükselmesi için faizlerin kalıcı olarak gerilemesi ve tekrar tek haneli seviyelere çekilmesinin önemine işaret etti.

Hükümetin 2019'da sektörü canlı tutacak enstrümanları devreye alma uygulamalarına devam edeceği öngörüsünde de bulunan Ünal, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin de alt yapı yatırımlarını canlandırabilecek bir unsur olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters