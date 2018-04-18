İnşaat sektöründe güven bir yılın dibinde

18 Nisan 2018

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektöründe geçen yıla kıyasla bir yavaşlama yaşandığını; güven endeksinin de son bir yıldaki en düşük değerini aldığı sektörde büyüme için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu duyurdu.

THBB tarafından açıklanan "Hazır Beton Endeksi 2018 Mart Raporu"na göre; hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle Faaliyet Endeksi'nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1'e yakın azalması, mart ayının geçen yıla kıyasla hazır beton üretimi noktasında zayıf geçtiğine işaret etti.

Beklenti Endeksi'nde de, geçen yıla kıyasla benzer bir düşüş olması, beklentinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven Endeksi de martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1'lik düşüş gösterdi. Endeks değerinin en düşük değerde olması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu.

"Umut verici ama tatmin edici değil"

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Güven Endeksi'nin son bir yıldaki en düşük değerini alması dikkat çekicidir. Faaliyet Endeksi'nin mart ayında bir önceki aya göre yukarı yönlü hareket etmesi umut verici olmakla birlikte tatmin edici değil. Şu aşamada inşaat sektöründe bir durgunluktan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, bu şekilde devam etmesi durumunda 2018 yılında inşaatın kendisinden beklenen performansı ortaya koyması olası değil" dedi ve ekledi:

"İnşaattaki yavaşlamanın önüne geçecek, 2017 senesindeki inşaat sektörünün yüzde 8.9'luk büyümesini çift haneli rakamlara çekecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta."

Kaynak: Reuters