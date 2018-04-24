İnşaat ve konut sektörü faiz indirimi bekliyor

24 Nisan 2018

GÜLAY S. PEHLEVAN

BURSA - Sektörü hareketlendirmek için KDV başta olmak üzere teşviklerin devam etmesini ve konut faizlerinin makul seviyeye inmesini isteyen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin’e sektörden destek geldi.

Dolaylı olarak 200’den fazla alt sektörü harekete geçiren ve ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan inşaat ve gayrimenkul sektöründe faiz oranlarının yükselmesiyle durgunluk başladığını söyleyen firma temsilcileri, tekrar ivme yakalanması için konut kredi faizlerinde indirim yapılması, tapu harcı ve KDV indirimi gibi uygulamaların devam etmesi görüşünde birleşti. Diğer yandan bina inşaat maliyetlerindeki artıştan yakınan firmalar, yabancıya satışın ihracat kapsamına alınmasını da istedi.

“Eximbank kredileri uygun bir şekilde kullandırılabilir”

Lik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kurt, yılın ikinci yarısı itibariyle sektörde hareketlenme olacağı öngörüsünde bulunarak, özellikle kredi faizleriyle ilgili indirim beklediklerini söyledi. Bunun yanı sıra Eximbank kredilerinin daha uygun bir şekilde inşaat sektörüne de kullandırılması önerisinde bulunan Kurt, “Bir diğer beklentimiz yurtdışı satışlarının ihracat kapsamına alınmasıdır. Çünkü Türkiye gayrimenkulde güvenli liman olmaya devam ediyor. Dolar, euro kurundaki yükselmeye rağmen yurtdışından talep almaya devam ediyoruz” dedi.

“Konutlar, bankalara borçlanarak alınıyor”

Marof Yapı firma sahibi Zafer Milli, Türkiye’de 0.67 faiz oranıyla konut kredisi verildiğini anımsatarak, “Ülkemizde insanların gelir seviyesi çok yüksek değil. Bu nedenle mevcut birikmiş tasarrufl arıyla değil, bankalara borçlanarak konut alıyorlar. Şimdi 1.17’lerde faiz oranları var. Bu oranları 5-10 yıllık süreçlere çevirdiğinizde faiz oranları totalde yüzde 100’ün üstünde bir rakama ulaşıyor. Bu rakamları kaç kişi verebilir ki? Faizlerdeki yükseklik otomatikman konut satışlarına yansıyor” şeklinde konuştu.

“Yatırım amaçlayan müşteri beklemeye geçiyor”

Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, “Faiz oranları yüksek olduğunda yatırım amacında olan müşteriler beklemeye geçiyor ancak düşük olduğunda da arza bağlı olarak konut fiyatları artıyor. Aslında çok da bir şey değişmiyor. Tüketicilere beğendikleri konut varsa beklememelerini tavsiye ediyoruz. Biz oturma amaçlı konut sattığımız için faiz oranlarındaki yükselmeden çok da etkilenmiyoruz” dedi.

“Ödeme planını çıkarınca satın almaktan vazgeçiyorlar”

Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altın, firma sahiplerinin ve tedarikçilerin birinci gündem maddesinin konut faizlerindeki yükseklik olduğunun altını çizerek, “Sektörde şu an olumsuz bir hava var. Müşteriler ödeme planını çıkarınca satın almaktan vazgeçebiliyor. Bu da satışları düşürüyor. Öte yandan maliyetlerde ciddi artış söz konusu. Özellikle demirde yüzde 40’ları bulan maliyet artışı yaşanıyor. Tüm bunlara rağmen sektörde düzelme olacağını umut edip projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni başlayacak projelerde revizeler yaptık”

Evke Grup Genel Koordinatörü Murat Evke, geçen yıl sektör maliyetleri artmasına rağmen tüm bağlantıları 2016 yılında yaptıkları için bu durumdan etkilenmediklerini söyledi. “Diğer yandan yeni başlayacak projelerimizde maliyet artışlarını göz önünde bulundurup revizeler yaptık” diyen Evke, “2017 zor bir yıldı. Konut faizlerinin artması, ekonomik daralma gibi sebeplerle müşteriler satın almalarda biraz daha geri durdu. Bunlara rağmen Evke olarak büyümeye devam ettik” şeklinde konuştu.

“Şirket içi vade uygulamasıyla sorunu çözdük”

Ergünkent İnşaat Proje Satış Sorumlusu İsa Özyürek, bu dönem ağırlıklı kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade ederek, “Faiz oranlarındaki yüksekliğe kendi içimizde çözüm geliştirdik. Satışlarımızda her bütçeye uygun şekilde şirket içi vade uyguluyoruz” dedi.

“Faizler düşerse sektör canlanacaktır”

Uçak Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, konut sektöründe ciddi oranlarda durgunluk yaşandığını belirterek, buna sebep olarak faiz oranlarının yükselmesini gösterdi. Fuarlara katılarak iş hacimlerini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Uçak, “Faiz oranları düşerse sektör canlanır. Yabancı yatırımcının gelmesi de önem arz ediyor” diye konuştu.