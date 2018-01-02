İnşaatta büyüme beklentisi devam ediyor

02 Ocak 2018

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, 2017 yılını değerlendirirken bu seneye ilişkin beklentilerini de açıkladı.

Sektörün, üçüncü çeyrek verilerine göre, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme performansını göstererek genel ekonomik performansın üzerinde, yüzde 18,7 büyüdüğünü ifade eden Koloğlu, "Hükümetimizin uyguladığı teşvik programları, KGF uygulaması, üretim ve istihdama yönelik teşvikler ekonomideki büyümeyi artıran unsurlar oldu. İnşaat sektörümüzün büyümesinde ise başta ulaştırma olmak üzere enerji, tarımsal altyapı, şehir altyapısı yatırımları ve artan konut yatırımları etkin oldu." diye konuştu.

Koloğlu, üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarındaki artışın büyümenin sürdürülebilirliği yönünde önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar sürdürülebilir büyümenin destekleyicisidir. Bu yıl hükümetimizin yapısal reformlar ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda kamu altyapı yatırımları ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Kamu yatırımlarında bir öncelik sıralaması yapılması da sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için kritik bir öneme sahip. Bu yılın programları da bu yönde tasarlanıyor. Böylece işlerin daha hızlı yapılması sağlanarak Türkiye'de çok sayıdaki ihale disipline edilmiş olacak ve ekonomi kazanacak."

İnşaat sektörünün, oluşturduğu katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücü olduğuna işaret eden Koloğlu, "Hükümetimizin sektörümüze sahip çıkan destek ve yaklaşımları inşaat sanayicileri olarak bizleri, daima daha iyiyi başarma yönünde yüreklendiriyor. Önümüzdeki süreçte de kamu ihale mevzuat değişikliği ve fiyat farkı gibi öncelikli sorunlarımıza getirilecek çözümlerle sektör, büyümesini artırarak sürdürecek." diye konuştu.

"İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduk"

Celal Koloğlu, İNTES'in, inşaat sektöründe işçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmasıyla iş sözleşmeleri kaynaklı uyuşmazlıklar için ara bulucuya başvuru bir dava şartı olacak. İNTES olarak, üyelerimizin ara buluculuğa ilişkin her türlü soru ve sorunlarına çözüm bulmak, işçi ve işverenlerimiz arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözümü için İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduk. İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'nin amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların adli soruna dönüşmeden tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktır. Merkezimiz, Türkiye'nin her yerinde üyelerimize hizmet verecek. Üyelerimizin yurt dışında bulunan iş yerleri ile online yapılacak ara buluculuk görüşmeleri için de altyapı çalışmalarımız tamamlanıyor."

Kaynak: AA