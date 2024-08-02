Instagram yasağı e-ticareti nasıl etkiler? Günlük kayıp 1,9 milyar TL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabah saatlerinde Instagram'a erişim engelli getirdi.

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette kayba yol açacağı belirtiliyor.

CNBC-e'ye konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini açıkladı.



Ekmekçi, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurgularken şöyle devam etti:

* Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar.