Intel 30 milyar Euro'luk çip fabrikasının inşaatını erteledi

Yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar Euro'luk yatırım planının bir parçası olarak Intel, Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde yarı iletken üretim tesisleri için 30 milyar Euroluk yatırım yapacağını açıklamış, tesis için Alman hükümeti ile 10 milyar Euro teşvik için bir niyet mektubu imzalamıştı.

Üç bin kişiye istihdam sağlanacaktı

AB Komisyonu'nun bu konudaki onayı beklenirken, fabrika için temel atma töreni bu yıl için planlanmıştı. Almanya'daki yeni tesislerin Avrupa Komisyonu'nun Alman hükümetinin teşvik paketini onaylamasından 4-5 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyordu. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacaktı.

Intel, fabrikaya başlangıçta 17 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyordu fakat bu miktarın 30 milyar Euro ile neredeyse iki katına çıkmıştı. Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar Euro'ya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu. Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) hedefinin, 2030'a kadar Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak yüzde 20'ye çıkarmak olarak açıklanmıştı. Şirketleri çekmek için 40 milyar Euro'dan fazla sübvansiyon sağlanıyor. AB, ABD ve Asya'dan çip tedarikine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Koalisyon ortakları Intel teşviklerini tartışıyor

2025 bütçesinde öngörülen harcama ve gelir arasındaki 12 milyar Euro'luk açığı kapatma mücadelesi veren Alman hükümeti, şimdi Intel'e ayrılan milyarlarca Euro'yu ne yapılacağını tartışıyor. FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya ilişkin, "Intel için gerekli olmayan tüm fonlar, açık mali sorunları azaltmak için federal bütçede ayrılmalıdır. Başka türlüsü sorumlu bir politika olmaz" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin, Kasım 2023'te Alman hükümetin Covid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar Euro'luk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Alman hükümetinde tartışmalar yaşanmış ve 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.